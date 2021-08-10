Американец проанализировал лотерею и сказочно разбогател

Житель США провел анализ выигрышных чисел в лотерее и сорвал джекпот в 376,5 тысячи долларов (27,7 миллиона рублей). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

59-летний мужчина, решивший сохранить анонимность, рассказал, что покупает лотерейные билеты, когда накапливается большой призовой фонд. Он отметил, что раньше брал их наугад, однако затем решил проанализировать итоги предыдущих розыгрышей. В итоге американец нашел числа, которые выпадали чаще всего.

Победитель лотереи выбрал следующие числа: 5, 7, 18, 36 и 38. Очередной розыгрыш он смотрел по телевизору. Когда выпал именно этот выигрышный набор, он не сразу поверил своим глазам.

Счастливчик планирует потратить баснословный выигрыш на путешествия и инвестиции в будущее. Фото pixabay.com/ChiniGaray