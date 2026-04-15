Аллергиков призвали отказаться от ряда продуктов во время цветения

Иммунолог-аллерголог Наира Полякова рассказала о том, какие продукты в период цветения могут обострять симптомы аллергии. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила медик, чаще всего усилить проявления аллергии весной могут косточковые фрукты, такие как яблоки, вишня, черешня, сливы, персики, а также манго и киви. Также в период цветения она призвала аллергиков с осторожностью употреблять в пищу свеклу, редис, репу и другие свежие корнеплоды, а также арахис, сою и орехи.

Также Полякова посоветовала страдающим от аллергии россиянам с осторожностью относиться к меду. Этот продукт тоже может спровоцировать обострение аллергии.

