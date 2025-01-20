Алкогольные напитки выросли в цене в Карелии

Алкоголь подорожал в Карелии в декабре. Данные об изменении цен за последний месяц 2024 года публикует Карелиястат.

Так, по информации ведомства, крепленое вино в магазинах республики за месяц стало дороже на 4,3%. Пиво выросло в цене на 2,1%, а отечественный коньяк - на 1,1%.

Отметим, что с января в России заметно увиличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Это, в частности, касается водки и коньяка. // Фото: unsplash.com / Kevin Sicher