20 января 2025, 14:26
Алкогольные напитки выросли в цене в Карелии
Спиртное снова подорожало в республике в декабре
Алкоголь подорожал в Карелии в декабре. Данные об изменении цен за последний месяц 2024 года публикует Карелиястат.
Так, по информации ведомства, крепленое вино в магазинах республики за месяц стало дороже на 4,3%. Пиво выросло в цене на 2,1%, а отечественный коньяк - на 1,1%.
Отметим, что с января в России заметно увиличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Это, в частности, касается водки и коньяка. // Фото: unsplash.com / Kevin Sicher