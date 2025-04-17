Акула напала на россиянку на популярном курорте

На Мальдивах российская туристка подверглась нападению акулы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, женщина прилетела на отдых из Москвы. Она отправилась на популярную экскурсию - плавание в море с акулами-няньками. Первые несколько минут все шло хорошо - россиянка плавала на глубине 2-3 метра и наслаждалась подводным миром. Однако в какой-то момент одна из акул подплыла к ней и укусила за руку.

Женщина срочно поплыла к лодке. Ее подняли на борт и доставили в больницу. Там ей зашивали рану. Туристка рассказала, что ей плохо обезболили руку, и во время операции она чувствовала сильную боль.

Страховая компания при этом отказалась оплачивать расходы на госпитализацию женщины и возмещать ущерб. © «Петрозаводск говорит»