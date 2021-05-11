Активисты рассказали, как сделать город-сад на заброшенном пустыре

В стартовавшем 26 апреля голосовании за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» уже поучаствовали больше 15 тысяч жителей Карелии. Большая часть голосов пришла из Петрозаводска, который в отборе представляют 14 территорий.

Сегодня рассказываем о двух проектах, которые разработаны для Октябрьского и Первомайского районов столицы республики.

Октябрьский, 40

Территория рядом с домом № 40 по Октябрьскому проспекту сейчас не благоустроена: открытая контейнерная площадка с то и дело вылетающим из нее мусором, протоптанные местными жителями тропы, столб со свисающими электрическими проводами.

«Наши активисты предложили интересный проект благоустройства этой территории. Во-первых, мы планируем ее озеленить: посадить сирень, яблони, канадский клен - то, что придаст месту красок. Затем – облагородить народные тропы, выложить их плиткой; поставить скамейки, урны; посадить живую ель, чтобы жители могли отмечать здесь новогодние праздники; поставить деревянное, экологичное игровое оборудование для детей»

- рассказывает депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина, курирующая объект.

«Инициативная группа уже подготовила примерную визуализацию будущего благоустройства. На ней участок не узнать: заброшенный пустырь превращается в зеленый сквер с елью в центре композиции и детской площадкой в стороне. Здесь будет город-сад»

- шутит Анна Лопаткина, комментируя дизайн-проект.

Однако для того, чтобы проект можно было реализовать уже в следующем году, нужно добиться его победы в продолжающемся голосовании - только в этом случае он получит госфинансирование. Впрочем, планы благоустройства поддерживают многие: кураторы проекта неоднократно встречались с местными жителями, пожелания которых и стали основой для предварительной визуализации.

Благодаря этой поддержке проект на сегодня входит в семерку лидеров голосования.

Тем временем активные жители района уже начали приводить территорию в порядок. 1 мая кураторы благоустройства провели здесь субботник, на который люди приходили целыми семьями.

«Уборку мы провели с раздельным сбором пожухлой травы, стекла и пластика, в результате территория стала заметно чище. Верю, что уже в 2022 году она преобразится в прекрасный благоустроенный сквер для жителей Октябрьского района»

– говорит куратор проекта, директор по экономике и финансам «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина.

Сквер «Черёмушки»

Второй объект, благоустройство которого координирует Анна Лопаткина, - сквер «Черёмушки» рядом с детской музыкально-хоровой школой на Первомайском проспекте. Сейчас здесь кроме небольшой зеленой зоны находится популярная детская площадка.

Еще в середине апреля кураторы проекта встретились с местными жителями, чтобы узнать, какой они видят территорию по итогам благоустройства.

«От жителей района, от родителей, дети которых играют на этой площадке, мы получили много предложений. В первую очередь – провести озеленение сквера, высадить новые деревья. Во-вторых, установить на детской площадке искусственное покрытие, так как осенью и весной здесь бывает очень грязно. И, конечно, хотелось бы обновить само игровое оборудование. В итоге эта территория и весь наш район должны стать комфортнее, красивее и безопаснее»

– перечисляет куратор проекта, исполнительный директор Федерации бокса Карелии Владимир Мышковец.

Как и в случае с Октябрьским проспектом, активисты уже подготовили визуализацию предстоящего благоустройства сквера.

«По итогам обсуждения с родителями детей мы включили в проект покрытие для площадки, замену аварийных конструкций (например, горки), безопасные детские качели, на которых смогут качаться и дети младшего возраста, песочницу закрытого типа, озеленение территории и несколько тренажеров»

– поясняет Анна Лопаткина.

Проголосовать за эти и другие проекты благоустройства можно на сайте 10.gorodsreda.ru (в голосовании участвует не только Петрозаводск, но и Кондопога, Сегежа, Костомукша). Чтобы отдать свой голос одной из территорий, нужно всего лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или по профилю на госуслугах. Голосование продлится до 30 мая - успейте поддержать благоустройство своего города!