Актеры Павел Прилучный женился во второй раз

Павел Прилучный женился на своей коллеге Зепюр Брутян. О свадьбе влюбленной пары написала в соцсетях супруга Стаса Михайлова.

Она опубликовала фотографию с торжества и пожелала молодоженам вечной любви.

Свадьба состоялась в Армении, Павел и Зепюр приехали туда еще в начале августа. Коллеги Прилучного говорят, что Брутян хочет взять его фамилию.

Артисты познакомились в позапрошлом году, на съемках сериала «В клетке». Сначала они опровергали слухи о своем романе. Но в июне этого года перестали скрывать отношения.

Ранее женой Прилучного была его коллега по «Закрытой школе» Агата Муцениеце. У них есть сын Тимофей и дочь Мия. Супруги развелись в июне 2020 года. // Фото: inamikhaylova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)