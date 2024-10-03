Актера Василия Ливанова поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ

Народному артисту России Василию Ливанову, прославившемуся ролью Шерлока Холмса в советских телефильмах о знаменитом детективе и его напарнике докторе Ватсоне, провели операцию по удалению тромба. Из-за возникших проблем с дыханием его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Актеру стало плохо в воскресенье, 29 сентября, после чего родственники вызвали скорую помощь. По информации источника, Ливанов перенес третий инсульт.

На данный момент 89-летний артист находится в реанимации. Врачи также обнаружили значительное повышение маркеров воспаления, которые превышают норму в пять раз, и усилили меры интенсивной терапии. // фото: freepik.com