Актера из Marvel госпитализировали вертолетом в критическом состоянии

Голливудский артист Джереми Реннер находится в больнице, врачи оценивают его состояние как критическое. Звезда фильмов Marvel убирал снег во время новогодних каникул и попал в ДТП, передает Variety 2 января.

О несчастном случае журналистам рассказал представитель 51-летнего артиста. Он выразился довольно туманно, сказав, что травмы Реннер получил «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега».

Пока детали инцидента неизвестны, с актером находится его семья. Джереми Реннер в критическом состоянии, но стабилен, говорят врачи.

Напомним, актера дважды номинировали на «Оскар» за роли в картинах «Повелитель бури» и «Город». Он стал популярным, когда сыграл супергероя Клинта Бартона, известного как Соколиный Глаз, в фильмах Marvel. // фото: Тайлер Бой / WWD/ variety.com