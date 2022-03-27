Аккаунт Эмилии Слабуновой заблокировали по требованию Генпрокуратуры

Аккаунт депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой во ВКонтакте заблокировали. При попытке попасть на страницу появляется запись, что доступ к ней прекращен по требованию Генпрокуратуры РФ.

Как заявила сама Эмилия Слабунова, это требование надзорное ведомство выставило еще 25 марта. Депутат считает, что оно незаконно. Она назвала причиной блокировки свое несогласие со спецоперацией на Украине.