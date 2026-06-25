Акция «Подарки на миллион» заканчивается

Купите квартиру от Nova до 28 февраля и получите в подарок подземную парковку, кладовую или ремонт «под ключ»

Строительная компания до 28 февраля проводит уникальную акцию для покупателей квартир.

Каждый покупатель квартиры в жилых комплексах, возводимых специализированными застройщиками группы компаний NOVA, может получить подарок на сумму до 1 000 000 рублей! Это уникальное предложение действует до 28 февраля!

Список подарков:

- Подземное парковочное место.

Вы получаете право на парковочное место в подземном паркинге, который обеспечит безопасность вашего автомобиля и избавит от необходимости прогревать и чистить его зимой.

- Кладовая.

Дополнительное пространство для хранения вещей. Это решение поможет освободить квартиру от лишнего и организовать порядок.

- Ремонт квартиры «под ключ».

Возможность получить ремонт всей квартиры. Вы можете выбрать вариант, который сэкономит ваши силы и время, и заехать в готовое жилье, соответствующее вашим вкусам.

Согласитесь, весомый дополнительный бонус - это отличный повод приобрести новое современное жилье именно сейчас.

Условия участия в акции:

1. Акция «Подарки на миллион» действует только при покупке квартиры в сроки проведения акции и в строящихся жилых комплексах застройщиков.

2. Все клиенты, которые приобретут квартиру в период проведения акции за счет 100% наличной оплаты получают возможность выбрать подарок из списка подарков, представленных в акции.

3. Цена подарка варьируется от 348 000 (Трёхсот сорока восьми тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4. Выбор конкретного подарка (например, парковочное место или кладовка)

предоставляется покупателю при его наличии в возводимом комплексе застройщика.

5. Подарки предоставляются по договору, заключенному с застройщиком, и оформляются одновременно с покупкой квартиры в виде скидки на приобретаемую недвижимость.

6. Подарок должен находиться в том же жилом комплексе, в котором приобретается недвижимость.

7. Стоимость подарка не может превышать 9% от стоимости приобретаемой квартиры.

8. Количество подарков ограничено. Подробные условия участия в акции уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Сроки проведения акции:

Акция действует с 10.02.2025 по 28.02.2025 или до момента, пока участвующие в акции квартиры не закончатся.

Участие в акции от Nova позволит существенно сэкономить на дополнительных тратах и быстро заселиться в готовую квартиру.

Nova поможет воплотить вашу мечту о новом жилье!

Подробности и условия предложения уточняйте у менеджера по тел.: 59-47-47

Организатор ООО «НОВА-РЕАЛТИ». Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Период проведения акции с 10 февраля 2025 года по 28 февраля 2025 года. Количество квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой. Участие в акции доступно при 100% оплате за наличные денежные средства.

На правах рекламы. ООО «Нова-Инвест», ИНН 1001258205