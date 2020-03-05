Акция по сбору макулатуры пройдет сегодня в Петрозаводске

Сегодня, в Петрозаводске в рамках всероссийской экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет сбор макулатуры.

Сегодня, 5 марта, все желающие могут с 10 до 11 часов принести собранную макулатуру по адресу улица Андропова, 2/24. Сбор будет проходить во дворе дома, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Участники акции могут сдать офисную бумагу, картонные коробки, тетради, черновики, глянцевые журналы, листовки, буклеты; газеты, книги (с обложками); очищенную от остатков пищи упаковку из-под еды (пакеты из-под муки, коробки из-под пиццы и т. п.).

Организаторы просят, чтобы макулатура была сухой и чистой. Ее следует запаковать – заклеить скотчем, перевязать веревкой или сложить в пакет и крепко завязать ручки.