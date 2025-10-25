Акция от Nova: квартира с отделкой за 21000 рублей в месяц

Акционное предложение действует на ограниченное количество студий жилого комплекса «Карельский-2»

Фото: Нова-реалти

Забудьте о стройматериалах, подрядчиках и хлопотах — вы получаете готовую квартиру, в которую можно сразу въезжать. Просто выберите дату переезда, а всё остальное сделает команда профессионалов: качественно, в срок и с гарантией.

При покупке студии в ЖК «Карельский-2» от строительной компании Nova вы получаете бесплатный ремонт в базовой комплектации — всё включено: от пола до потолка! И всё это — всего от 21 000 ₽ в месяц*.

Акция распространяется на ограниченное количество студий площадью 30 м² на 23–24 этажах жилого комплекса.

Предложение действует с 15 сентября по 31 декабря 2025 года (или до полной реализации квартир-участниц, либо до досрочного завершения по решению организатора). При заключении договора купли-продажи отделка «под ключ» (базовая комплектация) включается в стоимость квартиры.

Пример расчёта:

Площадь квартиры: 30 м²

Стоимость: 5 253 000 ₽

Первоначальный взнос: 1 955 853 ₽

Срок кредита: 30 лет

Ежемесячный платёж: от 21 000 ₽*

Ставка 6% — при оформлении полного комплексного страхования и участии в программе «Семейная ипотека».

Более подробные условия акции на сайте и в отделе продаж по адресу: пр.Комсомольский, 29. Тел.: +7 (8142) 59-47-47.

Проектная декларация на Жилой комплекс «Карельский-2» размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Настоящее предложение не является публичной офертой.

На правах рекламы. ООО «НОВА-РЕАЛТИ», ИНН 1001275627.