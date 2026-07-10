Академия ТОР: в программе нет лишних предметов

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий в Петрозаводске 10 августа в 18 часов приглашает на день открытых дверей

В Петрозаводске открыт филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием.

10 августа в 18:00 в Карельском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

обзор перспективных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

секреты, как совмещать учебу с работой;

информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +78142-44-54-86 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

На правах рекламы. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ". ИНН 7730257499