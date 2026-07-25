«Академия Топ»: высшее IT-образование по современной программе

Идет прием заявлений на обучение (12+)

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В сентябре 2025 года в Петрозаводске открывает свои двери филиал Московского Международного Университета Информационных Технологий «Академия ТОП» .

Высшее IT образование по актуальной современной программе, обучение у практикующих IT-специалистов и стажировки в крупнейших IT-компаниях страны.

Ведется набор на обучение по двум специальностям:

-Компьютерная графика и дизайн

-Разработка программного обеспечения

Обучение – 4 года. По окончании Академии выдается Диплом государственного образца. Выпускникам присваивается степень бакалавра. Студентам предоставляемся отсрочка от армии.

Академия Топ гарантирует:

лояльность к результатам и предметам ЕГЭ

адекватные вступительные испытания для выпускников колледжей

трудоустройство после обучения и возможность зарабатывать в процессе обучения

современные, комфортные кампусы и активную студенческую жизнь

при выборе дистанционно формата - обучение из любой точки мира

интеграцию в IT и максимум практики с 1 курса

максимально «оцифрованный» и прозрачный учебный процесс

портфолио из самостоятельно созданных проектов

актуальные современные знания «без воды», ориентированные на рынок труда РФ

Получить Высшее IT-образование с Академией Топ - легко!

Академия Топ набирает только 2 группы 1 курса - сделайте правильный выбор будущего!

Интересно? Заполните форму, вас пригласят на собеседование.

Для действующих студентов Академии и их друзей есть скидки.

На правах рекламы. АНО ОВ ММУИТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 9715452770