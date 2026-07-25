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26 июля 2026
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Маркет

«Академия Топ»: высшее IT-образование по современной программе

Идет прием заявлений на обучение (12+)
группа студентов показывает класс
Фото: freepik.com

В сентябре 2025 года в Петрозаводске открывает свои двери  филиал Московского Международного  Университета  Информационных Технологий «Академия ТОП» . 

Высшее IT образование по актуальной современной программе, обучение у практикующих IT-специалистов и стажировки в крупнейших IT-компаниях страны. 

Ведется набор на обучение по двум специальностям: 

-Компьютерная графика и дизайн 

-Разработка программного обеспечения 

Обучение – 4 года. По окончании Академии выдается Диплом государственного образца. Выпускникам присваивается степень бакалавра. Студентам предоставляемся  отсрочка от армии. 

Академия Топ гарантирует:  

  • лояльность к результатам и предметам ЕГЭ 
  • адекватные вступительные испытания для выпускников колледжей 
  • трудоустройство после обучения и возможность зарабатывать в процессе обучения 
  • современные, комфортные кампусы и активную студенческую жизнь 
  • при выборе дистанционно формата - обучение из любой точки мира 
  • интеграцию в IT и максимум практики с 1 курса 
  • максимально «оцифрованный» и прозрачный учебный процесс  
  • портфолио из самостоятельно созданных проектов  
  • актуальные современные знания «без воды», ориентированные на рынок труда РФ 

Получить Высшее IT-образование с Академией Топ - легко!

Академия Топ набирает только 2 группы 1 курса - сделайте правильный выбор будущего! 

Интересно? Заполните форму,  вас пригласят на собеседование.

Для действующих студентов Академии и их друзей есть скидки.  

На правах рекламы. АНО ОВ ММУИТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 9715452770

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