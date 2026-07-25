«Академия Топ»: высшее IT-образование по современной программе

В сентябре 2025 года в Петрозаводске открывает свои двери филиал Московского Международного Университета Информационных Технологий «Академия ТОП» .
Высшее IT образование по актуальной современной программе, обучение у практикующих IT-специалистов и стажировки в крупнейших IT-компаниях страны.
Ведется набор на обучение по двум специальностям:
-Компьютерная графика и дизайн
-Разработка программного обеспечения
Обучение – 4 года. По окончании Академии выдается Диплом государственного образца. Выпускникам присваивается степень бакалавра. Студентам предоставляемся отсрочка от армии.
Академия Топ гарантирует:
- лояльность к результатам и предметам ЕГЭ
- адекватные вступительные испытания для выпускников колледжей
- трудоустройство после обучения и возможность зарабатывать в процессе обучения
- современные, комфортные кампусы и активную студенческую жизнь
- при выборе дистанционно формата - обучение из любой точки мира
- интеграцию в IT и максимум практики с 1 курса
- максимально «оцифрованный» и прозрачный учебный процесс
- портфолио из самостоятельно созданных проектов
- актуальные современные знания «без воды», ориентированные на рынок труда РФ
Получить Высшее IT-образование с Академией Топ - легко!
Академия Топ набирает только 2 группы 1 курса - сделайте правильный выбор будущего!
Интересно? Заполните форму, вас пригласят на собеседование.
Для действующих студентов Академии и их друзей есть скидки.
На правах рекламы. АНО ОВ ММУИТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 9715452770