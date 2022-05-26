Аграрии Карелии получат дополнительно около 70 млн рублей

Сегодня депутаты Законодательного собрания Карелии одобрили выделение дополнительных средств - 20 млн рублей - на повышение почвенного плодородия. Ранее соответствующее поручение дал глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам совещания с сельхозпроизводителями в Олонце 29 марта. На эти средства предприятия смогут приобрести минеральные удобрения в соответствии с прогнозным планом наращивания применения удобрений до научно обоснованной нормы на среднесрочный период до 2025 года в объеме 3 тыс. тонн, это в 2,2 раза выше уровня 2021 года.

Еще 20 млн рублей предусмотрены на переоснащение производств. Общий объем средств в текущем году составит 92,6 млн рублей и позволит крестьянским хозяйствам и предприятиям агропромышленного комплекса компенсировать затраты на приобретение более 60 единиц новой техники и оборудования. Данная государственная поддержка позволяет хозяйствующим субъектам на постоянной основе внедрять современные технологии производства, обновлять машинно-тракторный парк, а сельскохозяйственным товаропроизводителям улучшать подготовку к проведению полевых работ.

В ходе недавнего посещения главой республики Петрозаводского хлебозавода «Сампо» обсуждалась тема государственной поддержки предприятий хлебопекарной отрасли республики. Артур Парфенчиков дал поручение правительству проработать вопрос о дополнительном выделении бюджетных средств для увеличения ставки субсидирования компенсации затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Всего на эти цели предусмотрено 29,3 млн рублей, что значительно превышает уровень субсидирования в 2021 году, и, соответственно, будет способствовать заинтересованности предприятий хлебопекарной промышленности в получении данной меры государственной поддержки. Напомним, основным условием ее получения является обязательство о неповышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия. (фото pixabay.com, analogicus)