Официальный курс евро вырос на 6,5 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 27 мая. Рубль начал стремительно дешеветь, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара вырос на 5,75 рубля. Американская валюта котируется на отметке 62,05 рубля. Евро подорожал на 6,52 рубля до уровня 64,44 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Добавим, что на Московской бирже по состоянию на 17:25 доллар торгуется на отметке 65 рублей, евро - 69 рублей. Фото: pixabay.com