Аэропорт Петрозаводска предложил выбрать направления на 2024 год

Аэропорт Петрозаводска в своем официальном паблике открыл опрос для пассажиров. У жителей республики интересуются, куда бы они хотели летать в 2024 году.

В опросе представлены как направления, которые работают и сейчас, так и города, в которые самолеты из карельской столицы в данный момент не летают. В частности, предлагаются следующие варианты: Калининград, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Минск, Архангельск, Магас, Екатеринбург, Мурманск.

Отметим, что в опросе о полетах на 2024 год не упоминается ни один из 11 аэропортов юга и центра европейской части России, закрытых с февраля 2022 года. // Фото: freepik.com