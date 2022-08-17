«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров

Билеты на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» пенсионеры смогут покупать по специальным тарифам. Об этом 17 августа сообщается на сайте авиаперевозчика.

Льготы распространяются на перелеты из Москвы, Петербурга, Красноярска в другие города России и обратно. Перелет можно совершить в период с 1 сентября до 31 декабря текущего года.

Специальный тариф предусматривает также комбинацию транзитных перелетов между российскими городами через Москву, Петербург и Красноярск.

Купить билеты смогут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Получить дополнительную скидку 25 процентов можно, если путешествовать с детьми от двух до 12 лет. Специальный тариф включает все сборы и позволяет провезти одно место багажа. // Фото: pxhere.com