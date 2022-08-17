Суточная заболеваемость ковидом в России резко выросла

За последние сутки в России выявлены 33 106 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 23 909. Умерли 63 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрированы 118 зараженных. Госпитализированы пять человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 383 300 человек. Число случаев Covid-19 приближается к 19 миллионам. Фото: unsplash.com