«Аэрофлот» разрешил летать с питомцами на соседних креслах

«Аэрофлот» разрешил своим пассажирам перевозить животных на соседних креслах в салоне самолета. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Решение приняли после успешного тестирования этой услуги, в пробный период пассажиры перевезли на соседнем месте 900 питомцев. Так что «Аэрофлот» и дочерняя «Россия» оставили услугу на постоянной основе.

Билет на животное будет стоить столько же, сколько на взрослого пассажира. Услуга доступна для любого класса обслуживания, но на некоторых типах самолетов могут быть ограничения.

Максимальные размеры для жесткой переноски составляют 50 на 30 на 30 см, для полужесткой — 50 на 32 на 30 см, а весить она вместе с питомцем должна не больше 15 кг. При этом животное должно вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. // фото: freepik.com