Администрацию деревни через суд обязали организовать уличное освещение

Прокуратура Медвежьегорского района организовала проверку по обращению жителей деревни Сигово. Было установлено, что в населенном пункте отсутствует уличное освещение, что ставит под угрозу здоровье граждан, отмечается в сообщении республиканской прокуратуры.

В связи с этим надзорный орган внес в адрес главы поселения представление об устранении нарушений. Дальнейшая проверка показала, что ничего сделано не было.

Тогда прокурор обратился в суд. Он встал на сторону местных жителей и обязал администрацию обеспечить людей освещением в течение шести месяцев. // Фото «Петрозаводск говорит»