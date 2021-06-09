09 июня 2021, 07:00
9 июня осадков в Карелии не ожидается
В среду воздух в республике прогреется до плюс 25
Сегодня, 9 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, на юге восточный умеренный. Температура воздуха +20,+25°С, у водоемов +17,+20°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, ясно.
В Сегеже до +20, ясно.
В Сортавале до +21, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото look.com.ua