9 июня осадков в Карелии не ожидается

Сегодня, 9 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, на юге восточный умеренный. Температура воздуха +20,+25°С, у водоемов +17,+20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, ясно.

В Сегеже до +20, ясно.

В Сортавале до +21, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото look.com.ua