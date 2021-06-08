В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 25

Завтра, 9 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью слабый, утром и днем умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, утром и днем южный, юго-восточный, на юге восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°С, на северо-востоке местами заморозки в воздухе и на почве до -1°С, днем +20,+25°С, у водоемов +17,+20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, ясно.

В Сегеже до +20, ясно.

В Сортавале до +21, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото w-dog.ru