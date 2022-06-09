65% жителей Северо-Запада готовы ходить в новый «Макдональдс». Правда, лишь 27% будут ходить туда «в любом случае». 38% согласны на это, только если в нем сохранится прежнее меню. Таковы результаты масштабного исследования*, проведенного банком «Открытие» в начале июня.

Примечательно, что каждый четвертый житель СЗФО заявил, что не будет посещать обновленные рестораны, поскольку принципиально не посещал и прежний «Макдональдс». Еще 6% респондентов не будут ходить в них в знак протеста против ухода американской сети быстрого питания из России. 3% согласны ходить только в прежний «Макдональдс», в случае его возвращения на российский рынок.

При этом в ответ на уточняющий вопрос 38% из тех, кто все-таки собирается посещать рестораны под новым брендом, отметили, что нужно полностью сохранить прежнее меню. 41% согласились, что при необходимости можно частично заменить напитки и еду, а 21% заявили, что лучше создать полностью отечественное оригинальное меню.

30% опрошенных жителей Северо-Запада ответили, что ранее посещали «Макдональдс» пару раз в месяц. Один раз в несколько месяцев ели в нем 31% респондентов. Лишь 6% участников исследования признались, что посещали рестораны быстрого питания этой сети несколько раз в неделю.

41% жителей макрорегиона совершенно все равно, что и как будет с российскими ресторанами «Макдональдс». 46% петербуржцев заявили, что одобряют идею открыть «Макдональдс» в России под новым названием. 13% относятся к ней крайне отрицательно.

*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.