29 июля 2022, 08:03
Происшествия

63-летний Сергей Иванов бесследно пропал в Карелии

Поисковикам нужна помощь в поисках пожилого мужчины

В Шуйской Чупе Прионежского района пропал пожилой мужчина. Местонахождение 63-летнего Сергея Петровича Иванова не известно с 18 июля.

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Карелии о помощи в поисках пропавшего. Информацию можно сообщать по короткому номеру 112 или по номеру 8 (800) 700-54-52.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, светлые волосы.

Одежда: синий джинсовый жилет, красная или желтая футболка, темные штаны.

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Метки: 
Розыск
новости Карелии
Шуйская Чупа
Сергей Иванов