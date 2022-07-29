63-летний Сергей Иванов бесследно пропал в Карелии

В Шуйской Чупе Прионежского района пропал пожилой мужчина. Местонахождение 63-летнего Сергея Петровича Иванова не известно с 18 июля.

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Карелии о помощи в поисках пропавшего. Информацию можно сообщать по короткому номеру 112 или по номеру 8 (800) 700-54-52.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, светлые волосы.

Одежда: синий джинсовый жилет, красная или желтая футболка, темные штаны.