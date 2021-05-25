500 петрозаводчан получили уведомления об отключении канализации

Приостановление услуги водоотведения – это крайняя мера борьбы с неплательщиками за коммунальные услуги. Тем не менее таких злостных должников в Петрозаводске более 500.

Отсутствие рабочей канализации означает, что пользоваться водопроводом и туалетом в доме нельзя – вода не будет уходить. Разумеется, до такой ситуации дело лучше не доводить, и платить за коммунальные услуги вовремя. А если все же у вас отключат канализацию, заплатить все равно придется, но уже в разы больше: полностью погасить долг за услуги водоотведения и водоснабжения, оплатить начисленные пени, а также услуги по установке и демонтажу заглушки на канализационных сетях.

Для того чтобы установить специальную заглушку, доступ в квартиру неплательщика не требуется, это делается через общую систему канализации в доме. АО «ПКС-Водоканал» в этом месяце ограничило водоотведение уже у 46 потребителей. Долг они не оплатили, хотя предупреждения о возможном отключении неплательщикам высылались заранее.

«Не игнорируйте предупреждения об ограничении водоотведения, производите оплату своевременно. Если у вас есть, долг, но погасить вы его на данный момент не можете, обратитесь в АО «ПКС-Водоканал» для заключения договора о рассрочке платежа»

-сообщают сотрудники АО «ПКС-Водоканал».

Напоминаем о способах оплаты услуг за водоснабжение и водоотведение. Оплатить коммунальные услуги вы можете:

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков

• В отделениях АО «Почта России»

• Онлайн через официальный сайт https://www.крц10.рф/

Не забывайте оплачивать коммунальные услуги вовремя! Особенно сейчас, в период летних отпусков, позаботьтесь о счетах заранее: перед отъездом проверьте, нет ли у вас долгов. Сделать это можно в личном кабинете на сайте или по телефону колл-центра 56-04-31. По этому же номеру потребители могут передать показания счетчика, а также уточнить всю интересующую их информацию.