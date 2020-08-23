4852 человека заразились за сутки COVID-19 в России

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России за сутки в стране зарегистрировано 4852 заразившихся коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Общее число зараженных – 956 749. За сутки умерли 73 человека, общее число смертей достигло 16 383. Выздоровели за сутки 3162 человека, за все время – 770 639.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся: Москва – 611 (всего 257 124), Санкт-Петербург – 180 (35 191), Московская область – 164 (67 017), Свердловская область – 129 (24 355), Ставропольский край – 126 (10 995).

Как мы писали ранее, 17 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля)».