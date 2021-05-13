443 млн перевели держатели цифровых карт Сбера в Карелии в 1 квартале

Чаще всего жители региона совершали переводы физическим лицам, но растёт популярность платежей в пользу юрлиц: с начала 2021 года держатели цифровых карт Сбера в Карелии осуществили коммунальные платежи почти на 30 млн. рублей – это в 3 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Общее количество карт без физического носителя в республике превысило 14 тысяч, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифровая карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком на три года. Её оформление и активация занимает всего пару минут, не требуют выпуска на материальном носителе, а обслуживание бесплатное. При этом функционал такой карты приравнивается к обычной, эмитированной банком в пластике.

«Сбербанк еще в прошлом году взял курс на собственную системную ESG-трансформацию, одно из направлений которой – снижение собственного влияния на окружающую среду. Цифровая карта совмещает в себе функционал платежного инструмента и при этом безвредна для экологии. Для нас важно, что этот продукт оказался востребованным среди наших клиентов, снижая таким образом выработку пластика»

- сообщает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Узнать ещё больше о стратегии устойчивого потребления вы сможете на Зеленом Марафоне Сбера, который состоится 5 июня при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах. Список городов и условия участия размещены на сайте.

А уже сейчас можно присоединиться к экоакциям и челленджам в мобильном приложении «Зеленый Марафон», которое доступно по ссылке, а также в App Store и Google Play.