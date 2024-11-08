41-летнего погибшего военнослужащего похоронили в Карелии

В пятницу в суоярвском поселке Лахколампи простились с Александром Кирилловым. 41-летний боец погиб 16 сентября в ходе специальной военной операции. О гибели бойца сообщила депутат ЗС РК Татьяна Тишкова.

«Сержант контрактной службы, командир отделения, настоящий мужчина, сын, брат, друг, патриот Родины, наш земляк, мужественный, смелый, герой!» - написала парламентарий. Тишкова выразила соболезнования близким павшего бойца. // фото vk.com/tatiana_tishkova75