18 декабря 2020, 09:25
37 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии
Смертей от воспаления легких, за прошедшие 24 часа, в регионе не зарегистрировано
37 человек за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3244 пациента, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID-19.
Фото из группы «Коронавирус. Оперштаб Карелии»