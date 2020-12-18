37 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии

37 человек за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3244 пациента, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID-19.

Фото из группы «Коронавирус. Оперштаб Карелии»