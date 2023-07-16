16 июля 2023, 12:33
Спорт

300 миль под парусом – регата стартовала в Петрозаводске

Опытных спортсменов ждут дневные и ночная гонка

«Онежская регата» стартует сегодня в Петрозаводске. Участники прибыли в карельскую столицу и подготовили яхты. Среди участников – опытные спортсмены, победители Кубком и Чемпионатов России разных лет.

Участников ждет несколько дневных и одна ночная гонка на 12-16 часов.

За это время участники регаты пройдут в общей сложности 250-300 миль по Онежскому озеру. // фото VK-паблик «Центр спортивной подготовки»/ Яков Симанов

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регата
новости Карелии
Онежское озеро