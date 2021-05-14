14 мая 2021, 11:26
30 мая Петрозаводск присоединится к всероссийскому полумарафону
Наряду с забегом в этот день в Карелии пройдет Марш Здоровья
30 мая в 85 регионах России синхронно стартует ЗаБег.рф -– самый масштабный полумарафон страны, сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.
В Петрозаводске на трассу, проходящую по историческому центру города, выйдут любители бега и скандинавской ходьбы, которым предлагаются дистанции 21,1, 10, 5, и 1 километр.
Впервые на ЗаБег.рф и только в Петрозаводске открывается регистрация на Марш Здоровья Это символический маршрут без учета времени.
Принять участие в Марше Здоровья могут все желающие: бесплатно, без ограничений возраста и возможностей здоровья. Все зарегистрированные участники получат свой уникальный номер на память и станут примером здорового образа жизни.
Регистрация открыта на сайте runkarjala.ru. // Фото: vk.com