29 декабря 2020, 09:18
30 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии
Летальных исходов от внебольничной легочной инфекции не зарегистрировано
30 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3614 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта pneumonia03.ru