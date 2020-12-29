30 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии

30 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3614 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта pneumonia03.ru