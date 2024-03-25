29 марта оркестр «Онего» приглашает на день рождения

В праздничном концерте также примут участие солисты Карельской филармонии и заслуженная артистка Карелии Валентина Каменская (6+)

История оркестра русских народных инструментов «Онего», ставшего музыкальным брендом Карелии, началась в 1974 году, когда при Доме культуры Онежского тракторного завода преподаватель Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории Геннадий Миронов собрал коллектив из музыкантов-любителей. Уже очень скоро в коллектив влились профессиональные музыканты, заразившись творческим азартом художественного руководителя. Спустя девятнадцать лет, в 1993 году, оркестр получил статус профессионального, войдя в состав Карельской государственной филармонии.

В репертуаре оркестра «Онего» более двух тысяч произведений. Ежегодно появляются новые программы, но есть и хиты с многолетней историей, которые публика любит и ждёт «на бис». Геннадий Миронов – яркий артист и перфекционист, потому каждый концерт становится не только триумфом эмоциональности, но и техники высшего исполнительского уровня.

А ещё у оркестра «Онего» своя особенная публика. Это слушатели и зрители, которые не представляют свою жизнь без фейерверка эмоций, без карнавала стилей и калейдоскопа «голосов» инструментов оркестра, без неизменного праздника, который на каждом своём выступлении дарит оркестр русских народных инструментов «Онего». Коллеги шутят, что у Геннадия Миронова самые длинные концерты, с которых зрители не сбегают, а просят ещё и ещё.

29 марта, в свой 50-й день рождения, «Онего» приготовил программу, состоящую из популярной классики, обработок народных мелодий, оригинальных сочинений, созданных специально для оркестра. В праздничном концерте также примут участие солисты Карельской филармонии и заслуженная артистка Карелии Валентина Каменская (сопрано).

Начало в 19:00. Действует «Пушкинская карта». 6+

На правах рекламы. ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. Фото: пресс-служба ГАУ РК «Карельская госфилармония».