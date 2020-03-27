27 марта 1959 года в Петрозаводске прошла премьера балета "Сампо"

Работа над первым карельским балетом началась в 1958 году. Более полугода над ним трудилась целая команда профессионалов — композитор Гельмер Синисало, хореограф Игорь Смирнов, дирижер Исай Шерман, сценограф Андрей Шелковников, концертмейстер Григорий Цвибель и вся тогдашняя балетная труппа муздрамтеатра. Премьера «Сампо» состоялась 27 марта 1959 года. А затем балет был показан на Декаде карельского искусства в Москве — и покорил всех. О том, как это было, рассказывают солистка балета Музыкального театра Наталья Гальцина и композитор Дмитрий Цвибель.