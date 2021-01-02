02 января 2021, 09:50
Общество

26 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Летальных исходов от легочной инфекции за 24 часа в республике не зарегистрировано

26 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационар помещены 3746 пациентов, 103 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото из группы «Коронавирус. Оперштаб Карелии»

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