02 января 2021, 09:50
26 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии
Летальных исходов от легочной инфекции за 24 часа в республике не зарегистрировано
26 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационар помещены 3746 пациентов, 103 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото из группы «Коронавирус. Оперштаб Карелии»