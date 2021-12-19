2400 водителей ездили без прав в Карелии, но попались ГИБДД

В карельской Госавтоинспекции рассказали, как отстранили от управления транспортом 2400 водителей, которые не имели прав. Это улов ведомства с начала 2021 года.

В Кондопожском районе инспекторы зафиксировали 36-летнего нарушителя. Мужчина управлял автомобилем, не имея прав.

В Медвежьегорском районе отстранили автомобилиста, у которого истек срок действия водительского удостоверения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. (фото vk.com)