19 декабря 2021, 13:04
2400 водителей ездили без прав в Карелии, но попались ГИБДД
Нарушителей привлекли к ответственности
В карельской Госавтоинспекции рассказали, как отстранили от управления транспортом 2400 водителей, которые не имели прав. Это улов ведомства с начала 2021 года.
В Кондопожском районе инспекторы зафиксировали 36-летнего нарушителя. Мужчина управлял автомобилем, не имея прав.
В Медвежьегорском районе отстранили автомобилиста, у которого истек срок действия водительского удостоверения.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. (фото vk.com)