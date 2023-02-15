200 студентов проходят подготовку к работе на цифровой верфи в Карелии

Сегодня в Петрозаводском автотранспортном техникуме учится более 2,5 тыс. человек. Руководство рассматривает возможность открытия производства при учреждении для развития студентами полученных умений и навыков и дальнейшего улучшения условий получения профессионального образования.

Сегодня наши студенты получают 28 профессий и специальностей. Сейчас на базе учреждения работают не только мастерские, открытые в рамках национального проекта «Образование», но и созданы производственные цехи, в которых мы планируем открыть производство товаров по заявкам работодателей, физических и юридических лиц. Именно в рамках этой деятельности студенты смогут развивать свои профессиональные навыки,

– отметила директор техникума Ирина Кувшинова.

В 2022 году в техникуме открыли три мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии»: «Сборка корпусов металлических судов», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ». Из федерального и республиканского бюджетов на эти цели учреждению было выделено более 50 млн рублей.

Мы вместе с работодателями определили, на каком оборудовании нужно обучать студентов, и именно оно вошло в те закупки, которые мы провели в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Появилось самое современное оборудование в области сварки и контроля её качества, открылась лаборатория дефектоскопии. Мы приобрели станки и плоскорезы для металлов разной толщины. Уже сейчас у нас есть всё для того, чтобы подготовить хорошего профессионала,

– отметила Ирина Кувшинова.

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в техникуме создали шесть практических зон под разные виды работ и два судна. Из федерального бюджета на эти цели выделили 100 млн рублей, ещё более 30 млн учреждение получило из республиканского бюджета и иных источников. В рамках проекта совместно с АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», АЭМ – технологии «Петрозаводскмаш», ООО «ЭФЭР», ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» был создан образовательно-производственный центр «САМПО».

Уже сейчас мы видим, какими темпами развивается качество подготовки кадров на базе техникума. Конкурс на обучение судостроению, например, в прошлом году составил 11 человек на место. Но самое главное, что уже сейчас в техникуме по этому направлению готовятся 200 студентов. Это готовые кадры для строящейся цифровой верфи. Они уже знают, что будут востребованы. И, конечно, впечатляет то, на каком современном и технологичном оборудовании готовят специалистов,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Кроме того, в рамках региональной программы уже отремонтировали два этажа в общежитии техникума на улице Мелентьевой. Также за счёт субсидий от федерального и регионального бюджетов при учреждении создали Центр опережающей профессиональной подготовки, а за счёт финансирования АО «ВАД» отремонтировали два спортивных зала на Ленинградской улице.

С 2018 года в техникуме работает Совет по взаимодействию с работодателями, в состав которого входят руководители 24 организаций по основным направлениям подготовки, а также представители республиканских органов исполнительной власти. С 15 предприятиями техникум заключил Соглашение о взаимодействии. Также по решению Совета в 2022 году создали Фонд содействия развитию техникума. За счёт этих средств уже удалось отремонтировать спортивный зал и приобрести компьютерное оборудование для мастерское «Токарные работы на станках с числовым программным обеспечением».