2 миллиона потратят на разработку единого меню для школьников Карелии

Целый научный институт будет разрабатывать единое меню для карельских школьников. На создание типового стандарта выделят около двух миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на министра образования и спорта Карелии Романа Голубева.

Внедрять его планируют с нового учебного года, но перед этим еще необходимо провести конкурс и определить организацию, которая и займется меню, которое наиболее бы подошло по балансу питательных веществ.

Чиновники рассчитывают, что типовое меню сможет повысить качество питания, оптимизировать расходы. В связи с ростом цен на продукты практически все органы местного самоуправления региона увеличили стоимость школьного питания до 20%. (фото vnd12.ru)