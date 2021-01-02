02 января 2021, 11:32
2 и 3 января в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей
Госавтоинспекция призывает сообщать о нетрезвых за рулем по телефону
Сегодня и завтра ГИБДД Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие с массовой проверкой водителей "Контроль трезвости", сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.
О любителях зеленого змия за рулем призывают сообщать по телефонам 784-444 и 715-900.
Изображение из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»