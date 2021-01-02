02 января 2021, 11:32
Общество

2 и 3 января в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция призывает сообщать о нетрезвых за рулем по телефону

Сегодня и завтра ГИБДД Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие с массовой проверкой водителей "Контроль трезвости", сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

О любителях зеленого змия за рулем призывают сообщать по телефонам 784-444 и 715-900.

Изображение из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»

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Петрозаводск
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Госавтоинспекция Петрозаводска
«Контроль трезвости»
контроль трезвости