16-летняя девушка станет премьер-министром Финляндии на один день

11 октября в честь Международного дня девочек кресло премьер-министра Финляндии на одни сутки займет 16-летняя Аава Мурто. Об этом сообщает правительство Суоми в своем Twitter-аккаунте.

Подобное мероприятие в стране проводится уже в четвертый раз. В этот день действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудит с Мурто актуальные проблемы женщин, в том числе, они обдумают, как бороться с домогательствами в Интернете. Также Марин и Мурто обсудят роль Суоми на международной арене, поговорят о развитии технологий и инновациях и о других вещах.

Также в роли главы кабинета министров Аава Мурто встретится с рядом министров, членами парламента и другими политиками.