1,5 миллиона пачек бумаги ЕККО выпустил Кондопожский ЦБК

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (КЦБК), отмечающий в этом году 95-летний юбилей, на протяжении практически всей своей истории известен мировому рынку как производитель газетной бумаги. Продукт предприятия хорошо знают в типографиях более 80 стран мира. Опираясь на богатый производственный опыт, в 2022 году руководство предприятия приняло решение о выходе на розничный рынок с потребительским продуктом – бумагой формата А4 массой 60 г/м2 под торговым названием ЕККО.

EKKO отличается от привычной офисной бумаги. Благодаря натуральному составу, а именно – отсутствию в нем хлора, наша бумага подлежит полной вторичной переработке. Ее производят из сопутствующих продуктов пиления еловой древесины, что дает дополнительный экологический эффект и объясняет название. Бумага доступна для покупки на маркетплейсе OZON, а также в сети магазинов розничных товаров Fix Price. Продукт востребован: ЕККО получила популярность на внутреннем рынке страны, став достойным аналогом-заменителем классической офисной белой бумаги,

– говорит Антон Потапов руководитель отдела маркетинга «Карелии Палп».

В декабре 2023 года потребительская бумага EKKO формата А4 получила высшую награду всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Нарастающий тренд на снижение потребления нашего традиционного продукта – газетной бумаги – вызвал необходимость в расширении продуктовой линейки.Стратегия на развитие как продуктового портфеля, так и самого предприятия – Кондопожского ЦБК – реализуется нами последовательно и в полном объеме. Так, сегодня в нашей линейке – бумага газетная, упаковочная (для внутренних слоев картона), цветные виды бумаги, изготавливаемые под потребности заказчика. Выпуск новых продуктов, освоение новых технологий – то, что движет нами сейчас, и, уверен, найдет отклик как на внешнем рынке, так и на внутреннем,

– говорит Юрий Айвазов, генеральный директор группы компаний «Карелия Палп».

//Фото: пресс-служба группы компаний «Карелия Палп»