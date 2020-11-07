14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализировали 14 человек. Летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщает оперштаб Карелии по борьбе с коронавирусом.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 1948 пациентов. 85 человек умерли, это с учетом пациентов, госпитализированных ранее. Пациентам с пневмонией делают тесты на COVID -19.

Внебольничная пневмония - это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Общие симптомы - кашель, высокая температура, острые, колющие боли в груди, быстрое, неглубокое, часто болезненное дыхание. (фото tolknews.ru)