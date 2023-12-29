29 декабря 2023, 16:46
130 тысяч россиян призвали в армию в осенний призыв
Осенний призыв закончился в России
Осенний призыв в России завершен. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвали 130 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.
Призывные комиссии работали с 2 октября. В прошлом году по итогам осеннего призыва было набрано на десять тысяч меньше.
С 1 января на службу будут призывать молодых людей с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. // фото unsplash.com/ Filip Andrejevic