13 школьников на всю Россию получили 300 баллов на ЕГЭ

Количество стобалльников подсчитали в России. Получить высший балл по ЕГЭ смогли 6 820 выпускников. Только 13 сумели получить по 300 баллов, а 200 баллов набрал 331 учащийся. Только одна девочка смогла сдать экзамены на 400 баллов, пишут «Известия» со ссылкой на главу Рособрандзора Анзора Музаева.

Чиновник отметил, что в целом результаты экзаменов не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами. В этом году многие выбрали ЕГЭ по естественно-научным предметам. Также фиксировался рост учеников, которые получили за ЕГЭ от 60 баллов.

По мнению Мурзаева, ученик, набравший 60 плюс баллов, пример крепкого студента, у которого не возникает проблем со сдачей экзаменов в вузе, он доучивается до конца, получает диплом и становится хорошим специалистом. © «Петрозаводск говорит»