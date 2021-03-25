13 населенных пунктов в Карелии может затопить этой весной

25 марта на заседании правительства Карелии руководитель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков рассказал о подготовке к весеннему половодью.

Он сообщил, что постоянно ведется мониторинг состояния водных объектов. Пока ситуация не вызывает опасений. Поднятие уровня воды в реках в южных районах ожидается во второй декаде апреля, на севере республики - в начале мая.

В зону подтопления могут попасть территории 13 населенных пунктов в пяти районах Карелии. В случае необходимости будут развернуты 11 пунктов временного размещения для граждан, если их придется эвакуировать из подтопленных домов. Но в целом ситуация, связанная с весенним половодьем, не вызывает особой тревоги у Олега Полякова. (фото 29.ru)