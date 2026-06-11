11 ноября состоится благотворительный концерт

Все вырученные денежные средства будут использованы на консервацию памятника каменной архитектуры – храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Белая гора

Карельская филармония и православный приход храма Казанской иконы Божией Матери деревни Белая Гора Кондопожского района приглашают всех неравнодушных на благотворительный концерт фестиваля «От Неба до Сердца».

Все вырученные денежные средства будут использованы на консервацию памятника каменной архитектуры – храма Казанской иконы Божией Матери, построенного в середине XIX века по проекту Константина Тона (который проектировал и храм Христа Спасителя в Москве) специально для рабочей слободы Тивдийских мраморных ломок. Десятилетия безбожия здание находилось в запустении и к началу XXI века оно руинировано. Местные жители и приход делают первые шаги на пути возрождения святыни. Приглашаем и публику внести свою лепту в восстановление храма: вырученные от благотворительного концерта средства будут направлены на установление временной кровли здания, которая предотвратит его разрушение и поможет сохранить стены для дальнейшей реставрации.

Исполнители:

Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко;

Мужской камерный хор филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов;

солисты Мариинского театра – заслуженная артистка Республики Башкортостан Татьяна Сержан (сопрано) и лауреат международных конкурсов Злата Булычева (меццо-сопрано).

Начало в 19:00. 6+. Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/ot-neba-do-serdtsa/

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