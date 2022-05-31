100 миллионов рублей выделят на поддержку промышленности Карелии

Поправки, которые на днях парламентарии внесли в бюджет региона, дают возможность выделить местным производителям 100 млн рублей на поддержку промышленности. Средства планируют направить на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Размер каждой субсидии будет зависеть от доли вкладываемых собственных средств каждого предприятия, но составит не более 10 млн рублей.

Такие меры предпринимают региональные власти по поручению главы республики Артура Парфенчикова для поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации. Они позволят предприятиям обеспечить реализацию проектов, в том числе направленных на импортозамещение, а также увеличить объемы выпускаемой продукции. Фото: gov.karelia.ru.