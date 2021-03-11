100 миллионов потратят на ликвидацию свалки в Пудоже

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин рассказал на заседании парламентского комитета, в Пудоже и Беломорске уберут свалки.

Эти свалки попали в федеральный проект «Чистая страна». Определен подрядчик, который готовит проектно-сметную документацию по ликвидации свалки в Пудоже.

Щепин сказал, что к концу 2021 году разработка ПСД должна быть завершена и свалка в Пудоже перестанет существовать в 2023 году. По словам министра, стоимость работ составит примерно 100 миллионов рублей. Предположительно, в Пудоже возведут над свалкой саркофаг.

В Беломорске ситуация менее оптимистична. С подрядчиком, который выиграл конкурс на разработку ПСД, пришлось разорвать контракт. В ближайшее время будет проведен новый конкурс. Свалку в Беломорске планируют ликвидировать не раньше 2024 года.

В 2021 году будет продолжена работа по очистке от мусора берегов карельских рек и озер. Планируется освободить от мусора 116 километров береговой зоны. В 2020 году, рассказал Алексей Щепин, от мусора было освобождено 80 прибрежных объектов. (фото Александр Рюмин, rg.ru)