1 сентября предложили сделать выходным для одной категории россиян

В Госдуме вновь предлагают сделать 1 сентября выходным днем. Но отдыхать в День знаний смогут не все подряд, а лишь родители школьников.

Законодательную инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из данных на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Авторы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 186.1: «Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий – День знаний – с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка».

По мнению авторов инициативы, участие родителей в школьной линейке важно для детей. Отмечается, что инициатива не приведет к дополнительным расходам. // фото unsplash.com